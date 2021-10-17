Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ 97-83 Aliağa Petkim

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Cruz 27, Cook 17, Zubcic 13, Berk Uğurlu 4, Muhsin Yaşar 13, Emre Tanışan 5, Shepherd 10, Berke Büyüktuncel, Kıvanç Çöl, Yiğit Arslan 3, Bora Satır, Simmons 5
Aliağa Petkim: Conger, Foreman 22, Planinic 16, Browne 18, Nusret Yıldırım 11, Sinan Sağlam, Boran Güler, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 2, Aldridge 12
1. Periyot: 18-18
Devre: 44-45
3. Periyot: 69-69
Beş faulle çıkanlar: 34.01 Aldridge, 34.28 Foreman (Aliağa Petkim)