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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi | Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 87-83 Beşiktaş

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Basketbol Süper Ligi | Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 87-83 Beşiktaş
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 87-83 mağlup etti.

Salon: Beşkaza

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 27, Fırat Töz, Erdem İlter 2, Abu 14, Frazier 12, Caner Ercan 2, Barış Hersek 4, Mustafa Baştürk, Polat Kaya, İbrahim Yıldırım, Cook 17, Atkins 9

Beşiktaş: Sedat Ali Karagülle, Mehmet Yağmur, Şehmuz Hazer 6, Blackmon 32, Ercan Osmani 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük, Johnson 8, Sadık Emir Kabaca 6, Egehan Arna 6, Hakan Saylı, Alperen Şengün 17

1. Periyot: 29-15
Devre: 37-46
3. Periyot: 60-63

 

Basketbol Süper Ligi | Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 87-83 Beşiktaş

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