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Basketbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 59-65 Fenerbahçe Beko

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Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 59-65 Fenerbahçe Beko
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ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Gaziantep Basketbol’a konuk olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, rakibini 65-59 yendi ve ligde 4’te 4 yaptı.

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Johnathan Hamilton, Ali Muhammed, Leo Westremann, Edgaras Ulanovas ve Danilo Barthel beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 12-0’lık seriyle açılış yaptığı maçın ilk çeyreğini 24-12 önde tamamladı.

Aradaki skor farkını koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 41-28 üstün gitti.  

İlk devrede pota altını etkili kullanan Fenerbahçe'de Hamilton 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan isim oldu.

Üçüncü çeyrek ilk yarıya göre skor açısından kısır geçerken; potasında sadece 6 sayı gören sarı-lacivertliler, rakip potaya 12 sayı gönderdi ve son periyoda 53-34 önde girdi.

Son bölümde ev sahibi takımın aradaki farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 65-59 galip ayrıldı.

Perşembe günü EuroLeague’de PAOK’a konuk olacak Fenerbahçe Beko, pazar günü ise ligde Aliağa Petkim Spor’u ağırlayacak.

Skor dağılımı: Ulanovas 11, Hamilton 10, Biberovic 10, Barthel 10, Westermann 9, A.Muhammed 6, Berkay 5, Kenan 4

 

Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 59-65 Fenerbahçe Beko

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