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Basketbol
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Haber Giriş: 10.03.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş HDI Sigorta 79-70 Bellona Kayseri Basketbol

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş HDI Sigorta 79-70 Bellona Kayseri Basketbol

Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 79-70 mağlup etti.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Güler, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 5, Alvarez 22, Elif Bayram 14, Ceyda Necmiye Bekar, Melek Uzunoğlu 9, Senay Zeybek 10, Ivankovic 19

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 17, Jonhson 15, Harris 17, Sevgi Tonguç 3, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Milijkovic 1, Esra Topuz 7, Ayşegül Aladağ 2, Gülse Uğur, Laksa 5

1. Periyot: 19-19
Devre: 46-31
3. Periyot: 62-50

Beş faulle çıkan: 35.61 Laksa (Bellona Kayseri Basketbol

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş HDI Sigorta 79-70 Bellona Kayseri Basketbol

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