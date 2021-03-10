Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş HDI Sigorta 79-70 Bellona Kayseri Basketbol
Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 79-70 mağlup etti.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Güler, Batuhan Söylemezoğlu
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 5, Alvarez 22, Elif Bayram 14, Ceyda Necmiye Bekar, Melek Uzunoğlu 9, Senay Zeybek 10, Ivankovic 19
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 17, Jonhson 15, Harris 17, Sevgi Tonguç 3, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Milijkovic 1, Esra Topuz 7, Ayşegül Aladağ 2, Gülse Uğur, Laksa 5
1. Periyot: 19-19
Devre: 46-31
3. Periyot: 62-50
Beş faulle çıkan: 35.61 Laksa (Bellona Kayseri Basketbol)
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