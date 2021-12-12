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Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji 101-80 Frutti Extra Bursaspor

#Basketbol Süper Ligi#Bahçeşehir Koleji#Frutti Extra Bursaspor
Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji 101-80 Frutti Extra Bursaspor

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor’u 101-80 mağlup etti.

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Salon: Ülker

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, Ali Köseoğlu xx

Bahçeşehir Koleji: Jamal Avery Jones x 2, Langston Avery Hall xx 11, Hasan Emir Gökalp x 9, Samuel Thomas Dekker xxx 21, Richard Solomon xx 12, Hadi Özdemir x, Jamar Desean Smith xx 12, Oğuz Savaş xxx 20, Berkay Candan xx 10, Erkan Yılmaz x 4
- Başantrenör: Erhan Ernak

Frutti Extra Bursaspor: Allerik Juwan Freeman xxx 28, Derek Ryan Needham xx 11, Andrew Deland Andrews xx 12, Akif Egemen Güven xx 14, David Dudzinski xx 11, Ömer Utku Al x, Onuralp Bitim x 2, Antony Lejohn Brown x 2, Ayberk Yılmaz x, Yağızhan Selçuk x
- Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 25-21 (Başakşehir lehine)
Devre: 49-43 (Başakşehir lehine)
3. Periyot: 72-60 (Başakşehir lehine)

Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde 6. galibiyetini alırken, Bursa ekibinin kazanma hasreti 6 maça çıktı.

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Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak: "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Bildiğiniz üzere dört numaramızı gönderdik ve Sam Dekker aramıza katıldı. Onun gelişiyle birlikte basketbol tarzımızda da bazı değişiklikler yaptık. Pek fazla beraber çalışma fırsatımız olmadı ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Eksiklerimizin dönüşü ve yeni oyuncularımızın adaptasyonuyla birlikte çok daha iyi olacağımıza inanıyorum."

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#Basketbol Süper Ligi#Bahçeşehir Koleji#Frutti Extra Bursaspor

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