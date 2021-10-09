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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor 81-95 Galatasaray NEF

#Basketbol#Galatasaray NEF#Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor 81-95 Galatasaray NEF

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray NEF, Aliağa Petkimspor'u 95-81 mağlup etti.

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Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Browne 26, Conger 9, Aldridge 6, Wright Foreman 16, Planinic 2, Ömer Yasir Küçük, Yiğit Karalar, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım 13

Galatasaray NFf: Dee Bost 15, Trimble 14, Göksenin Köksal, Kravish 8, Blackshear 20, Sadık Emir Kabaca 11, Purcell 20, Okben Ulubay 3, Eray Aydoğan 1, Rıdvan Öncel 3, Ege Arar, Canberk Kuş

1. periyot: 25-27
Devre: 43-53
3. periyot: 63-73

Karşılaşma öncesindeki elektrik kesintisi nedeniyle mücadele 15 dakika gecikmeli olarak başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde de kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle oyun bir süre durdu.

Maçın ilk dakikalarında Aliağa Petkimspor hızlı ataklarıyla 8-5 öne geçti. Galatasaray NEF rakibini yakalayarak skoru 9-8 yaptı. Periyodun devamında üstünlüğünü koruyan Galatasaray NEF skoru 18-16'ya getirdi. Periyodun son 1 dakikasında 25-25 eşitlik sağlanırken Melo'nun sayısıyla Galatasaray NEF, periyodu 27-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun 3. dakikasına Galatasaray NEF 33-30 önde girdi. Bu dakikadan sonra başarılı ataklar geliştiren Galatasaray NEF, Kerry'nin 3 sayılık basketi ile farkı 12 sayıya çıkarak skoru 44-32'ye getirdi. Aliağa Petkimspor'un farkı azaltma çabalarına rağmen devre arasına Galatasaray NEF'in 10 sayılık üstünlüğüyle gidildi.

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Üçüncü periyotun 5. dakikasına Galatasaray NEF, 62-49 önde girdi. Bost'un 3 sayılık atışıyla Galatasaray NEF, farkı 16'ya çıkardı ve skor 67-51 oldu. 3. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray NEF, 10 sayı farkla periyodu 73-63 önde tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü kaybetmeyen Galatasaray NEF, Aliağa Petkimspor'u 14 sayı farkla 95-81 mağlup etti.

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#Basketbol#Galatasaray NEF#Basketbol Süper Ligi