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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Basketbol Son Dakika | Zenit'te koronavirüs vakası! 2 oyuncu...

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Basketbol Son Dakika | Zenit'te koronavirüs vakası! 2 oyuncu...
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Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) takımlarından Zenit'te iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Anton Pushkov ve Austin Hollins'in yanı sıra takım masörü Andrei Kozlov'un da koronavirüse yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, testi pozitif çıkan oyuncular ve masörün karantinaya alındığı ifade edildi.

Rus temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde bugün sahasında Barcelona ile karşılaşacak.

 

Basketbol Son Dakika | Zenitte koronavirüs vakası 2 oyuncu...

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