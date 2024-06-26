Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 9. sezonunun resmi kura çekimi töreni, bugün İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Manisa BBSK, Pınar Karşıyaka ve elemelerde yer alacak Aliağa Petkimspor’un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

BCL 2024-25 sezonunda 28 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 4 takım eleme turlarından eklenecek ve normal sezonda toplamda 32 takım mücadele edecek.

BCL’in 2024-25 sezonunun eleme turnuvaları 15-22 Eylül'de gerçekleşecek ve normal sezona 1 Ekim'de başlanacak.

Eleme Turu turnuvasında 24 takım 4 ayrı turnuvada mücadele edecek. Bu turnuvalardan ikisi 12 yerel lig şampiyonunun yer aldığı Şampiyonlar Yolu Turnuvası, diğer ikisi ise eleme için yarışan diğer takımlardan oluşacak.

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Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak dört takımdan oluşan sekiz grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu’na yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak. BCL 2024-25 sezonu Dörtlü Finali ise 8-11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek.

BCL’de normal sezon ve eleme turnuvası grupları şu şekilde oluştu:



B Grubu

Unicaja

Filou Oostende

King Szczecin

Eleme Turu 3 galibi

Eleme Turu 3 yolu

Çeyrek Finaller

Caledonia Gladiators-CSM CSU Oradea

Aliağa Petkimspor-Heroes den Bosch



Yarı Finaller

Çeyrek Final 1 Galibi-PAOK mateco

Çeyrek Final 2 Galibi-Cholet Basket



C Grubu

La Laguna Tenerife

P. Karşıyaka

Saint-Quentin

Kolossos H Hotels



D Grubu

Galatasaray

Promitheas Patras

Rasta Vechta

Eleme Turu 2 galibi

Eleme Turu 2

Çeyrek Finaller

Trepca-Keravnos BC

BC Kutaisi 2010-Patrioti Levice



Yarı Finaller

Çeyrek Final 1 Galibi-ERA Nymburk

Çeyrek Final 2 Galibi-Kalev/Cramo



H Grubu

UCAM Murcia

Peristeri

Manisa BBSK

FMP Soccerbet