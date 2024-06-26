Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 9. sezonunun resmi kura çekimi töreni, bugün İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.
BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Manisa BBSK, Pınar Karşıyaka ve elemelerde yer alacak Aliağa Petkimspor’un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.
BCL 2024-25 sezonunda 28 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 4 takım eleme turlarından eklenecek ve normal sezonda toplamda 32 takım mücadele edecek.
BCL’in 2024-25 sezonunun eleme turnuvaları 15-22 Eylül'de gerçekleşecek ve normal sezona 1 Ekim'de başlanacak.
Eleme Turu turnuvasında 24 takım 4 ayrı turnuvada mücadele edecek. Bu turnuvalardan ikisi 12 yerel lig şampiyonunun yer aldığı Şampiyonlar Yolu Turnuvası, diğer ikisi ise eleme için yarışan diğer takımlardan oluşacak.
Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak dört takımdan oluşan sekiz grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu’na yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak. BCL 2024-25 sezonu Dörtlü Finali ise 8-11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek.
BCL’de normal sezon ve eleme turnuvası grupları şu şekilde oluştu:
B Grubu
Unicaja
Filou Oostende
King Szczecin
Eleme Turu 3 galibi
Eleme Turu 3 yolu
Çeyrek Finaller
Caledonia Gladiators-CSM CSU Oradea
Aliağa Petkimspor-Heroes den Bosch
Yarı Finaller
Çeyrek Final 1 Galibi-PAOK mateco
Çeyrek Final 2 Galibi-Cholet Basket
C Grubu
La Laguna Tenerife
P. Karşıyaka
Saint-Quentin
Kolossos H Hotels
D Grubu
Galatasaray
Promitheas Patras
Rasta Vechta
Eleme Turu 2 galibi
Eleme Turu 2
Çeyrek Finaller
Trepca-Keravnos BC
BC Kutaisi 2010-Patrioti Levice
Yarı Finaller
Çeyrek Final 1 Galibi-ERA Nymburk
Çeyrek Final 2 Galibi-Kalev/Cramo
H Grubu
UCAM Murcia
Peristeri
Manisa BBSK
FMP Soccerbet