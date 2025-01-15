×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Basketbol Şampiyonlar Ligi | Saint-Quentin Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Saint-Quentin#Galatasaray#Basketbol Şampiyonlar Ligi
Basketbol Şampiyonlar Ligi | Saint-Quentin Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 15:40

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Saint-Quentin Basket-Ball takımıyla mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekipplay-in etabındaki ilk maçında konuk ettiği rakibini 84-63 mağlup etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmadan da galip ayrılması halinde organizasyonda son 16 turuna kalacak. Peki Saint-Quentin Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Galatasaray ve Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibi karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanan ilk maçı 84-63 kazanan sarı kırmızılılar, yakaladığı avantajı tura çevirmeyi hedefliyor. Turun galibi Unicaja, Rytas ile Manisa Basket - Chemnitz eşleşmesinin galibinin bulunacağı grupta yer alacak. İşte Saint-Quentin Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

SAINT-QUENTIN BASKETBALL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu’ndaki ikinci ayak maçında Saint-Quentin Basketball ile karşı karşıya gelecek.

Fransa’daki Saint-Quentin Arena’da 15 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor 3'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, normal sezonda mücadele ettiği D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci bitirerek play-in etabına kaldı.

Haberin Devamı

Saint-Quentin Basket-Ball ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak C Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve sarı-kırmızılı ekiple eşleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saint-Quentin#Galatasaray#Basketbol Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!