Basketbol Şampiyonlar Ligi | Saint-Quentin Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray ve Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibi karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanan ilk maçı 84-63 kazanan sarı kırmızılılar, yakaladığı avantajı tura çevirmeyi hedefliyor. Turun galibi Unicaja, Rytas ile Manisa Basket - Chemnitz eşleşmesinin galibinin bulunacağı grupta yer alacak. İşte Saint-Quentin Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

SAINT-QUENTIN BASKETBALL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu’ndaki ikinci ayak maçında Saint-Quentin Basketball ile karşı karşıya gelecek.

Fransa’daki Saint-Quentin Arena’da 15 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor 3'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, normal sezonda mücadele ettiği D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci bitirerek play-in etabına kaldı.

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Saint-Quentin Basket-Ball ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak C Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve sarı-kırmızılı ekiple eşleşti.