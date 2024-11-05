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BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ: Galatasaray - Promethias Patras maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Galatasaray#Promethias Patras#Basketbol Şampiyonlar Ligi
BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ: Galatasaray - Promethias Patras maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 12:00

Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Sarı kırmızılı ekip, rakibiyle deplasmanda karşılaştı ve bu maçı 79-75’lik skorla galip bitirdi. Temsilcimiz Avrupa’da oynadığı üç maçta iki galibiyet aldı. Peki Galatasaray - Promethias Patras maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Promethias Patras ile mücadele edecek. Avrupa’da oynadığı üç maçta iki galibiyet alan sarı kırmızılı ekip, Otis Livingston üç maçta 16.7 sayı ve 7 asist ortalamalarıyla ön plana çıktı. Üç maçında bir galibiyet alan Yunanistan temsilcisinde ise 19 sayı ortalamasıyla Jordan Walker skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. İşte Galatasaray - Promethias Patras maçı canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY-PROMETHIAS PATRAS BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki 4. maç gününde Promethias Patras’ı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde bugün (5 Kasım) oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Mücaelede TRT Spor Yıldız'dan ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Galatasaray#Promethias Patras#Basketbol Şampiyonlar Ligi

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