Basketbol maçlarına iddaa oynadı, son çeyrekte beraberliği bildi! 180 bin 634 TL kazandı...

Haberin Devamı

İlandır

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli’de bir üye, canlı bahisten seçtiği 2 basketbol maçına oynadı. Misli üyesi, toplamda 72.18 oranlı kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

1 sayıyla 6.94’lük oran tutturdu

Haberin Devamı

Basketbolda Porto Riko Ligi’nde oynanan Criollos de Caguas - Mets de Guaynabo karşılaşmasına son çeyrek bahis alan üye “4. çeyrekte iki takım da 20 sayı atamaz” tercihinde bulundu.

Son periyot sonucu 19-14 bitti ve üye, bu seçimiyle 6.94 orana tik atmış oldu.

Yine son çeyrek oynadı, bu sefer beraberliği bildi

Porto Riko Ligi’nde bir diğer maçta ise Atleticos de San German - Osos de Manati karşılaşmasına “4. çeyrek berabere biter” seçeneğini oynayan üye için oldukça heyecanlı bir çeyrek oldu.

Konuk ekip Osos de Manati son bölüme çeyrek skoru olarak 19-24 önde girdi. Ev sahibi bulduğu 3’lükle çeyrek skorunu 22-24’e getirdi. Konuk ekip hücumu değerlendiremedi ve Atleticos de San German, 2 sayılık bir basket daha buldu ve çeyrek skorunu 24-24’e getirdi. Maçta başka sayı olmayınca 4. çeyrek 24-24 eşitlikle sonuçlandı.

Bu tercihi ile 2’de 2 yapan Misli üyesi, bu maçta tam 10.40’lık oran yakaladı.

Üye böylece toplamda 72.18 oran ile 180 bin 634 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

Haberin Devamı

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!