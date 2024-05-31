Basketbol maçına canlı iddaa oynadı, 132 bin 331 TL kazandı

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Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli, üyelerine kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, canlı bültende yer alan basketbol maçının son çeyreğine yönelik bir tahminde bulundu.

Tek maça 17.35 oranıyla oldukça riskli bir tercih yapan üye, kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

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1 sayıyla kupon geldi…

İtalya Basketbol Ligi play-off mücadelesinde Reyer Venezia – Virtus Bologna karşılaşmasına canlı bahis oynayan Misli üyesi, son çeyrekte iki takımın da 20 sayı atamayacağını düşündü. Diğer üç çeyrekte bu tahmininin aksine en azından bir takım 20 sayı barajını aşmıştı. 17.35 oranıyla oldukça riskli bir tercih yapan üye için maç oldukça heyecanlı geçti. Ev sahibi Venezia, son çeyreği 19-14 kazandı. Misli üyesinin tercihi 1 sayı ile kazanmış oldu.

Üye böylece 17.35 oran ile 170 bin 352 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsini

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!