Basketbol kampları ile 2 binden fazla çocuğa ulaşıldı

Haberin Devamı

Spor, eğitim ve sosyal fayda projeleriyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedefleyen Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle düzenlenen basketbol kamplarına bir yenisini daha ekledi. Muğla’nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı kamp, gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, bugüne kadar 2 bin 200’den fazla çocuğa ulaştığını duyurdu.

Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, basketbolun bedensel ve zihinsel gelişime olan katkısını temel alarak, 2019 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği basketbol kamplarıyla çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Proje bugüne kadar 2 bin 200’den fazla çocuğa ulaştı. 15’incisi Muğla’da gerçekleştirilen basketbol kampında, ilköğretim seviyesindeki 60 çocuk üç gün boyunca basketbolun inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Muğla Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen kampta temel basketbol eğitiminin yanı sıra atletik beceri takibi, performans ölçümleri ve teknik gelişim programlarıyla çocukların top hakimiyetinden şut mekaniğine kadar kapsamlı bir gelişim süreci geçirmesi sağlandı. Eski milli basketbolcu Necati Güler ve Güler Legacy’nin kurucusu, birçok önemli takımda başarılara imza atmış oğlu Muratcan Güler de eğitimlere eşlik etti. Basketbolcular tecrübelerini çocuklarla paylaştı.

Haberin Devamı

‘BASKETBOLCULARIN HEYECANINI GÖRMEK BU İŞİN EN GÜZEL TARAFI’

Spor ve eğitim alanında genç nesillere destek vererek toplumsal katma değer yaratmaya kararlılıkla edeceklerini ifade eden Enerjisa Üretim Kurumsal İletişim Yöneticisi Yunus Erdal, 'Enerjimiz Basketbol' sloganımızla Enerjisa Üretim olarak, düzenlediğimiz basketbol kamplarımızla çocuklarımıza sadece spor becerileri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda yenilenebilir enerji ve çevre bilinci gibi değerleri de aşılamaya gayret ediyoruz. Bu kamplar, sporun iyileştirici etkilerini kullanarak, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunuyor. Bir çocuğun ilk kez basketbolla tanışmasına aracı olmak, belki ilk kez bir basketbol topuna dokunan, parkeye bizimle ilk adım atan, ilk basketbol formasına bizimle kavuşan çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için bu işin en güzel tarafı” dedi.

Haberin Devamı

‘60’TAN FAZLA ÇOCUĞUN DAHA BASKETBOLLA TANIŞMALARINA VESİLE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’

Güler Legacy Kurucusu Muratcan Güler, “Enerjisa Üretim ile birlikte hayata geçirdiğimiz çocuk basketbol kamplarımızın on beşincisi olan Muğla Çocuk Basketbol Kampımızda 60’tan fazla çocuğun daha basketbolla tanışmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun sadece bir aktivite değil, aynı zamanda takım ruhunu, fair play’i ve zorluklarla mücadele etme gücünü öğreten güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Amacımız, her çocuğun spora ulaşabilmesi, sporla büyüyebilmesi ve bu değerlerle geleceğine yön verebilmesi. Enerjisa Üretim’le birlikte çocuklara sporu sevdirmeye ve onlara ilham vermeye ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz” diye konuştu.