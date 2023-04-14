Basketbol Kadınlar FIBA Euroleague'de dörtlü final başlıyor!

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Kadın basketbolunda Avrupa’nın 1 numaralı kupası olan FİBA Euroleague’de sezonun en büyüğünün belirleneceği Dörtlü Final bugün Çekya’nın başkenti Prag’da başlayacak. Türkiye’nin 2 takımla temsil edildiği organizasyonda karşılaşmalar Kralovka Arena’da oynanacak. Dörtlü Final’in ilk gününde Fenerbahçe Alagöz, TSİ 16.00’da İtalya’nın Famila Sichio takımıyla karşılaşacak. Diğer temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor da TSİ 19.00’da ev sahibi ZVVZ USK Prag ile mücadele edecek. Her iki karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Bugünkü maçları kazanan takımlar, pazar günü TSi 21.00’de şampiyonluk için karşı karşıya gelecek; mağluplar ise TSi 18.00’de üçüncülük için sahaya çıkacak.

MALJKOVIC: TARİH YAZMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe koçu Mari Maljkovic, “Tarih yazmak istiyoruz. Herkesin kazanabileceği bir organizasyon” derken, takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, “Uzun yıllardır bu kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için çok çalıştık” ifadelerini kullandı. Yenişehir Belediyesi’nin koçu Roberto İniguez ise, “Buradayız ama daha zor olan, her yıl burada yer alabilmek” diye konuştu.

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ÇBK MERSİN YENİŞEHİR'İN İLK HEYECANI

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu sezon Euroleague’de oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Grup aşamasını 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle lider tamamlayan Mersin ekibi, çeyrek finalde Fransa’nın Tango Bourges takımına 2-1 üstünlük sağladı. ÇBK; Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ardından Dörtlü Final’e çıkan 4. Türk takımı olacak.

FENERBAHÇE 9. KEZ DÖRTLÜ FİNALDE

Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda ise 9. kez Dörtlü Final’de mücadele edecek. 4 kez finale çıkan sarı lacivertliler, 2013’te Ekaterinburg’a 82-56, 2014’te Galatasaray’a 69-58 ve 2017’de Dinamo Kursk’a 77-63, geçen yıl da Sopron’a 60-55 mağlup olarak 2. oldu.

KANARYA SON 14 MAÇINI KAZANDI

Euroleague de grup aşamasını 12 gaibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, çeyrek final serisinde Sopron’a 2-0 üstünlük sağladı. Sarı lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 14 maçın tümünde sahadan galip ayrıldı.

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