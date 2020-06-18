Basketbol iddaa kuponu yaptı, 615 kişiye kazandırdı! 3.003 TL de kendi kazandı...

Bu bir ilandır

Süper Lig ağırlıklı iddaa kuponuyla hem kazanan hem de kazandıran "pandelas", 3 maçın yanına Bundesliga'dan "Bayern-M'Gladbach" maçını eklemiş ve Benjamin Pavard'ın kendi kalesine attığı golle kasaları doldurmuştu.

O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

BASKETBOL İDDAA KUPONU YAPTI, KAZANDIRMAYA DEVAM ETTİ!

Misli Cafe'nin yıldızı pandelas, basketbol kuponlarında daha başarılı olduğunu kanıtlarcasına, iddaa bülteninde maçlar yerini alır almaz yaptığı yeni kuponuyla bu sefer de tam 615 kişiye kazandırdı!

Kendisi de 500 misli oynayıp 3.003 TL kazandı!

Almanya ve İspanya'dan seçtiği 2'şer maçla oluşturduğu 4 maçlık basketbol iddaa kuponu çok rahat kazandı...

İşte o kupon...







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