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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Metin Türen, Frutti Extra Bursaspor'da!

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Basketbol haberleri | Metin Türen, Frutti Extra Bursaspor'da!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki milli basketbolcu bu sezon yeşil-beyazlı takımın formasını terletecek.

2,07 boyundaki Metin Türen, daha önce Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom formalarını giymişti.

 

Basketbol haberleri | Metin Türen, Frutti Extra Bursasporda

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