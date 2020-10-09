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Basketbol haberleri | Metin Türen, Frutti Extra Bursaspor'da!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki milli basketbolcu bu sezon yeşil-beyazlı takımın formasını terletecek.
2,07 boyundaki Metin Türen, daha önce Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom formalarını giymişti.
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