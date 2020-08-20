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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Mahir Ağva, Pınar Karşıyaka'da!

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Basketbol haberleri | Mahir Ağva, Pınar Karşıyaka'da!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'den Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Almanya doğumlu 24 yaşındaki Mahir Ağva ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan sözleşmesi 2020-2021 sezonu bitecek Görkem Doğan ile Arca Tülüoğlu'nun sözleşmelerinin 2 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

 

Basketbol haberleri | Mahir Ağva, Pınar Karşıyakada

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