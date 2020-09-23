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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Basketbol Haberleri | İdal Yavuz, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!

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Basketbol Haberleri | İdal Yavuz, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,94 metre boyundaki İdal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, takımın altyapısında yetişen 16 yaşındaki genç basketbolcuya başarı diledi.

 

Basketbol Haberleri | İdal Yavuz, Hatay Büyükşehir Belediyesporda

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