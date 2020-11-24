MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBasketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi!
GeriBasketbol Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi!
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tutku Açık ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip, başantrenörlük görevi için Sırp Dusan Alimpijevic'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Sayın Alimpijevic'e Bursaspor ailesine hoş geldin diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

 

Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursasporda Dusan Alimpijevic dönemi

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle