Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tutku Açık ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip, başantrenörlük görevi için Sırp Dusan Alimpijevic'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Sayın Alimpijevic'e Bursaspor ailesine hoş geldin diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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