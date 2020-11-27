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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor’da Alimpijevic imzaladı!

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Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor’da Alimpijevic imzaladı!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor’un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic için imza töreni gerçekleştirildi.

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’da Dusan Alimpijevic dönemi resmen başladı.

Tutku Açık’tan boşalan koltuğa getirilen 34 yaşındaki çalıştırıcı için Barış Spor Salonu’nda imza töreni düzenlendi.

Sırp başantrenör, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Frutti Extra Bursasporda Dusan Alimpijevic dönemi
Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi!

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ve Genel Menajer Nedim Yücel’in de katıldığı imza töreninde, her iki taraf da gerçekleşen bu anlaşmadan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

 

Basketbol haberleri | Frutti Extra Bursaspor’da Alimpijevic imzaladı

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