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Basketbol Haberleri: Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile yollarını ayırdı

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#Basketbol#Fenerbahçe Beko#Georgios Papagiannis
Basketbol Haberleri: Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile yollarını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 15:57

Fenerbahçe Beko, 27 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’in takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ayrılık sonrası Yunan basketbolcunun, Fenerbahçe’den ayrılarak Monaco’ya imza atan Nick Calathes ile yeniden takım arkadaşı olması bekleniyor.

AMINE NOUA DA GİTTİ

Fenerbahçe Beko, Fransız uzun forvet Amine Noua ile de yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amine Noua ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Amine Noua’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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#Basketbol#Fenerbahçe Beko#Georgios Papagiannis

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