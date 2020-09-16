Basketbol haberleri | Darüşşafaka Tekfen'de Emircan Koşut ameliyat oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Petkimspor ile oynanan hazırlık maçında el bileğinde kırık meydana gelen Emircan, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Emircan Koşut'a 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce iyileşip sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!