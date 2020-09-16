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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Darüşşafaka Tekfen'de Emircan Koşut ameliyat oldu!

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Basketbol haberleri | Darüşşafaka Tekfen'de Emircan Koşut ameliyat oldu!
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Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Emircan Koşut el bileğinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Petkimspor ile oynanan hazırlık maçında el bileğinde kırık meydana gelen Emircan, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Emircan Koşut'a 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce iyileşip sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

Basketbol haberleri | Darüşşafaka Tekfende Emircan Koşut ameliyat oldu

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