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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Darion Atkins, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da!

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Basketbol haberleri | Darion Atkins, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li oyuncu Darion Atkins'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,03 metre boyundaki pivot Darion Atkins ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Açıklamada, geçen sezonu Almanya temsilcisi Brose Bamberg'de geçiren, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali için Yunanistan'ın AEK takımıyla kısa süreli kontrat yapan 28 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.

 

Basketbol haberleri | Darion Atkins, Lokman Hekim Fethiye Belediyesporda

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