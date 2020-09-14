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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Crystal Bradford ve Angela Salvadores, Beşiktaş'ta!

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Basketbol haberleri | Crystal Bradford ve Angela Salvadores, Beşiktaş'ta!
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Crystal Bradford ile Angela Salvadores'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, ABD'li forvet Bradford ile İspanyol oyun kurucu Angela Salvadores'i transfer etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi 27 yaşındaki ve 1,83 metre boyundaki Bradford, geçen sezon İsrail'in Maccabi Bnot Ashdod ekibinde forma giydi.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer transferi 23 yaşındaki ve 1,78 metre boyundaki Salvadores ise son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımında görev aldı.

 

Basketbol haberleri | Crystal Bradford ve Angela Salvadores, Beşiktaşta

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