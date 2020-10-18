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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Aziz Akkaya dönemi!

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Basketbol haberleri | Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Aziz Akkaya dönemi!
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'de, Olcay Orak'tan boşalan başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz başantrenörlük görevine Türkiye Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamış ve kariyerinde A Milli Takım başantrenörlüğü görevi de bulunan, Türk kadın basketbolunun duayen hocalarından Aziz Akkaya getirilmiştir. Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hocamıza başarılar diliyoruz." denildi.

 

Basketbol haberleri | Birevim Elazığ İl Özel İdarede Aziz Akkaya dönemi

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