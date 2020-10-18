Basketbol haberleri | Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Aziz Akkaya dönemi!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz başantrenörlük görevine Türkiye Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamış ve kariyerinde A Milli Takım başantrenörlüğü görevi de bulunan, Türk kadın basketbolunun duayen hocalarından Aziz Akkaya getirilmiştir. Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hocamıza başarılar diliyoruz." denildi.

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