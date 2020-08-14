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Basketbol haberleri | Anadolu Efes'e yeni sponsor
Anadolu Efes Spor Kulübünün yeni forma ve spor giyim sponsoru, Bilcee markası oldu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde Anadolu Efes oyuncuları, 2 sezon boyunca Bil Group markalarından Bilcee'nin özel tasarım maç formalarını, antrenman malzemelerini ve kamp setlerini kullanacak.
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