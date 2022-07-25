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Basketbol Haberleri: A Milli Takımımız 1 Ağustos’ta toplanıyor! 5 isim kadrodan çıkarıldı...

#12 Dev Adam#A Milli Erkek Basketbol Takımı#FIBA
Basketbol Haberleri: A Milli Takımımız 1 Ağustos’ta toplanıyor 5 isim kadrodan çıkarıldı...

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Erkek Milli Takımımız, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da toplanacak ve hazırlıklarına Bormio’da (İtalya) başlayacak. İlk açıklanan geniş kadroya göre 5 isim kadrodan çıkarıldı.

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile ile karşı karşıya gelecek. 

Millilerimiz, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan millilerimiz, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak.

Millilerimiz, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İlk açıklanan geniş kadroya göre 5 isim kadrodan çıkarıldı.

İşte o isimler;

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- Egemen Güven
- Göksenin Köksal
- Samet Yiğitoğlu
- Scott Wilbekin
- Yiğit Arslan

Kadronun son hali;

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#12 Dev Adam#A Milli Erkek Basketbol Takımı#FIBA

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