Basketbol Haberleri: A Milli Takımımız 1 Ağustos’ta toplanıyor! 5 isim kadrodan çıkarıldı...

Haberin Devamı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile ile karşı karşıya gelecek.



Millilerimiz, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan millilerimiz, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak.

Millilerimiz, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İlk açıklanan geniş kadroya göre 5 isim kadrodan çıkarıldı.

İşte o isimler;

Haberin Devamı

- Egemen Güven

- Göksenin Köksal

- Samet Yiğitoğlu

- Scott Wilbekin

- Yiğit Arslan

Kadronun son hali;