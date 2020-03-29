Basketbol efsanesi Ali Kazaz hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyelerinden Ali Kazaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray kaptanlığı yapan ve A Milli Erkek Takımı'mızın da formasını giyen Ali Kazaz, Galatasaray'da basketbol şube sorumluluğu görevini de üstlenmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın açıklaması ise şu şekilde: Yenilmez Armada'nın 15 numarası, 1950 ve 1960'lı yıllara damgasını vuran takımın en önemli isimlerinden ve kaptanlarından Ali Kazaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kulübümüzde bir dönem Basketbol Şube Yöneticiliği görevini de üstlenen merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.