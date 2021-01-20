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Basketbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 00:27 | Son Güncelleme:

Basket Landes: 59 - Galatasaray: 78

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Basket Landes: 59 - Galatasaray: 78
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Basket Landes ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 34-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Galatasaray, üçüncü periyodunu 57-44 önde kapattığı karşılaşmayı 78-59'luk skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı dördüncü maçta ikinci galibiyetini elde etti.

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