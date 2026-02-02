×
Başkan Yüksel Yıldırım açıkladı: Samsunspor'dan Sterling hamlesi!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile görüşme halinde olduklarını ancak henüz resmi teklif yapılmadığını belirtti.

Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı.

"TEMAS KURDUK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.

BONSERVİSİ ELİNDE

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling’in şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

KARİYER PERFORMANSI

Sterling, kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde 396 maçta 123 gol ve 75 asistlik performans sergiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 88 maçta 27 gol ve 23 asist üreten yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti.

