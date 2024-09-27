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Başkan, kulübe kendi adını verdi!

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#İzmir#Çoruh#TFF
Başkan, kulübe kendi adını verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 07:00

Başkanlığını Ahmet Çoruhlu’nun yaptığı Bergamaspor Sportif Faaliyetler’in adı, ‘İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’ olarak değiştirildi.

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TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Bergama Sportif Faaliyetler, sezonun 4. haftası öncesi isim değişikliğine gitti. Kırmızı lacivertli kulübün adı, başkan Ahmet Çoruhlu’nun soyadını temsilen ‘İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’ olarak değiştirildi. İzmir’in Bergama ilçesinde 1970 yılında Bergamaspor adıyla kurulup 1998’de Bergama Belediyespor adını alan kulüp, 2022’de şirketleşerek Ekmas Sportif Faaliyetler’in bünyesine geçti. Bu dönemde Bergama FK olarak anılsa da Bergama Belediyespor ismiyle mücadele eden kırmızı lacivertli kulüp geçen sezon Bergama Sportif olarak müsabakalarda yerini aldı.

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TURGUTLUSPOR DA DEĞİŞTİRDİ

TFF 3. Lig 4. Grup’taki bir başka Ege Bölgesi takımı Turgutluspor’un adı da ‘7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar’ olarak değiştirildi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1984’te kurulan Turgutluspor ise yaklaşık 50 milyon TL’lik borcu nedeniyle geçen ay olağanüstü genel kurula giderek şirketleşme kararı almıştı.

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#İzmir#Çoruh#TFF

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