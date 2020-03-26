Başkan Frederico Varandas, corona virüsü ile savaşmak için orduya katıldı!

Spor Arena Dış Haberler | Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, corona virüsü ile mücadele kapsamında orduya katılarak asıl mesleği olan doktorluğu icra edeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Varandas, "Askerlik hizmetimi tamamlamıştım ancak bugün yeniden ülkeme hizmet etme kararı aldım. Ülkede acil durum ilan edildi. Ne zaman ülkemin ihtiyacı olsa geri dönmeye hazırım. Haydi! Elimizden gelenin en iyisini yapalım" ifadelerini kullandı.

Portekiz Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gönüllü personelin orduya geri dönüşüne izin verileceğini açıklamıştı.

Frederico Varandas şu an başkanı olduğu Sporting Lizbon'da daha önce kulüp doktoru olarak görev almıştı.





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