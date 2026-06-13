Başkan Dursun Özbek'e Camavinga çağrısı!

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Başkan Dursun Özbek'in de bulunduğu 26. şampiyonluk kutlamaları Belçika'nın Brüksel şehrinde kutlandı.

Burada taraftara seslenen Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, hepinize merhaba. Hepinize İstanbul'dan Galatasaray'dan büyük selamlar getirdim." dedi.

Başkan Özbek sözlerine, "26. şampiyonluğumuza kavuştuk. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Bunda sizlerin payı çok büyük. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile birlikte sevgi iklimiyle şampiyonluklarımız devam edecek. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz." ifadeleriyle devam etti.

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Dursun Özbek sözlerini ise, "Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece inşallah daha nice şampiyonluklarda birlikte olacağız. Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi ve bizi kabul ediş şeklinizden dolayı teşekkür ediyorum. Seneye de burada olacağız." ifadeleriyle tamamladı.

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Bir Galatasaraylı taraftar Dursun Özbek'e transfer çağrısında bulunması dikkat çekti. Söz konusu taraftarın Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için Özbek'e "Başkanım Camavinga" diye seslenmesi gözlerden kaçmadı.