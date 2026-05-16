Başkan Dursun Özbek açıkladı: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına TFF'den kimse neden katılmadı?

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 01:07

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'den hiçbir yetkilinin şampiyonluk kutlamalarına katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, 26. Süper Lig şampiyonluğunu evi Rams Park'ta taraftarıyla kutladı.

Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kupası ile madalyalarını kulüp başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan hiçbir yetkilinin katılmadığı törende şampiyonluk kupasını Özbek, takım kaptanları Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'a verdi. Futbolcular, kupayı coşkuyla havaya kaldırdı.

Rams Park'taki kutlamaların ardından Galatasaray yöneticileri ve futbolcular cemiyete gitti. Başkan Dursun Özbek burada açıklamalarda bulundu.

"BEKLEDİK, GELMEDİLER"

TFF'den hiçbir yetkilinin şampiyonluk kutlamalarına katılmamasıyla ilgili başkan Özbek, "Bilmiyorum, gelmediler. Ne dememi istiyorsun? Bekledik, gelmediler." yanıtını verdi.

MAURO ICARDI

Mauro Icardi'nin geleceği hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu, ikonomuz. Galatasaray'a çok şey verdi ve görüşeceğiz." dedi.

