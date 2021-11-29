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Başkan Çebi ve Kocadağ antrenmanda

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ahmet Nur Çebi
Başkan Çebi ve Kocadağ antrenmanda

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevine devam etme kararının alınmasının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu da hocaya güvenlerinin tam olduğunu açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılan antrenmanda Ahmet Nur Çebi ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik ekibi ve takımı yalnız bırakmadı.

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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, Giresunspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa sinyalleri vermiş, dün de Başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya gelmişti. Başkan Çebi ve Yönetim Kurulu'nun yola kendisiyle devam etmek istemesiyle görevde kalma kararı alan Sergen Yalçın, bu periyodun ardından bugün yapılan antrenmanla mesaisine kaldığı yerden devam etti. Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan futbol takımı, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına da bugün başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, gerek Teknik Direktör Sergen Yalçın'a destek olmak için gerekse de takıma moral vermek için bugünkü antrenmanı tesislerde takip etti.

Çebi: "Şampiyonluğa olan inancım tam"

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ofisinde görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi, Yalçın'la yola devam etmek istediğini belirterek, "Zor günlerde bu göreve geldik ve birlikte bu takımı şampiyonluğa ulaştırdık. Şu anda zirveyle arada fark olabilir ama ligin bitmesine daha çok var. Benim şampiyonluğa olan inancım tam" dedi. Yapılan görüşmelerde Teknik Direktör Sergen Yalçın da takım içinde herhangi bir problem olmadığını, özellikle arkadaşlığın çok iyi olduğunu söyledi. Bu sözlerin ardından da herhangi bir kadro dışı kararı alınmadı.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ahmet Nur Çebi

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