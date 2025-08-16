Başkan bizzat açıkladı: 'Galatasaray ile transfer için anlaştık'

Haberin Devamı

Yeni sezonda Afonso Sousa, Logi Tomasson, Toni Borevkovic, Antony Musamba, Albert Posiadal, Richie Omorowa ve Antoine Makoumbou'yu kadrosuna katan Samsunspor, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Gözden Kaçmasın Samsunspor'a Polonyalı kaleci Haberi görüntüle

"DURSUN ÖZBEK İLE ANLAŞTIK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ın transferi için anlaşma sağladıklarını söyledi.

Yıldırım, "Galatasaray'la görüştüğümüz Eyüp Aydın vardı. Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile görüşme yaptık ve anlaştık" dedi.

"UEFA LİSTESİNE YAZACAĞIZ"

21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi hakkında Yüksel Yıldırım, "Transfer inşallah yetişecek ve UEFA listesine yazacağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 9. AYRILIK YOLDA

Galatasaray'da şimdiye dek Mathias Ross, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata gibi isimler ile yollar ayrıldı.

Haberin Devamı

Eyüp Aydın'ın transferi halinde sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemindeki 9. ayrılık yaşanmış olacak.

PERFORMANSI

2023 yazında Bayern Münih alt yapısından transfer edilen Eyüp Aydın, geride kalan süreçte Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta görev yaparken, sahada bulunduğu 294 dakikaya 1 gol - 2 asist sığdırdı.