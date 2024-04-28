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Başkan Ali Koç'tan camiaya mesaj: Fenerbahçe'yi kimse yıkamaz

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol
Başkan Ali Koçtan camiaya mesaj: Fenerbahçeyi kimse yıkamaz
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya önemli mesajlar verdi. Ali Koç, “Camiamıza göz göre göre saldırılar yapılıyor. Bu saldırılara sessiz kalanlara, mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştıranlara, şunu söylemek istiyorum; Fenerbahçe herkesin önündedir.” dedi.

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç, camianın birlik beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi. Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, “Son birkaç yılda camiamıza saldırılar yapılıyor. Bu saldırılara sessiz kalanlara, mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştıranlara, şunu söylemek istiyorum; F.Bahçe tüm isimlerin önündedir. Hiç kimsenin kişisel ihtiraslarının kurbanı F.Bahçe olamaz. Fenerbahçe herkesin önündedir” dedi.

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O SALDIRILARI UNUTMAMALIYIZ

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekip Mosturoğlu’nun, “Bu sonuç 3 Temmuz zaferimizin taçlanmasıdır” sözlerine değinen Ali Koç, “Biz 3 Temmuz’u ve kulübümüze yapılan haksız saldırıları, birlik beraberlikle bertaraf ettik. Onu unutmamalıyız, hep canlı tutmalıyız. Bir ve beraber olduğumuzda, yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi kimse yıkamaz deriz. Herkesin birlik ve beraberlik için çorbada tuzunun olması gerekiyor” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol

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