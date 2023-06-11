Başkan Ali Koç, Fenerbahçe - Başakşehir arasındaki Türkiye Kupası finaline gitmeyecek

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Ziraat Türkiye Kupası finale kalan Fenerbahçe, zorlu müsabakada Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'le bu akşam kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'ndaki bu önemli mücadelede statta yer almayacak.
Başkan Ali Koç'un final için İzmir'e gitmeme kararı aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 20.45'te karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Başakşehir müsabakası, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
DERBİYE GİTMEMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon da bazı maçlara gitmeyerek totem yapmış, 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde tribündeki yerini almamıştı.