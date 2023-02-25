Başkan Ali Çamlı: 'Onur Bulut'un Kayserispor ile 3 yıllık sözleşmesi var'

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Dün bir basın toplantısı yapan Çamlı bu konu ile ilgili son kez konuştuğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Onur 44 milyon lira bedelle 3 yıl sözleşme imzaladığımız oyuncumuz. Sözleşmeyi tek taraflı feshetmiştir. Bundan sonrasını hukuk konuşacak.

TARTIŞILACAK BİR DURUM YOK

Beşiktaş ile anlaşamasaydı, bizdeki 3 yıllık sözleşmesi geçerli olacak mıydı, olmayacak mıydı? Ben bunu merak ediyorum. Onur Bulut’un sözleşmesini de tadil sözleşmesini de ben imzaladım. Sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafları da resmi hesaplarımızdan paylaştık. Ülkemizin içerisinde bulunduğu süreçten dolayı bu konuyu çok konuşmak istemiyoruz. Bu konunun tartışılacak bir durumu yok. Onur Bulut 3 yıllık sözleşmesi olan bir oyuncumuz.”

'SÖZLEŞMESİ OLAN OYUNCUYU AYARTTILAR'

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Kayseri Basın sözcüsü Samet Koç da Beşiktaş’a şu sözlerle tepki gösterdi: “Karşılıklı sürtüşmemiz var. 3 yıllık sözleşmesi olan oyuncuyu ayartarak, bir protokolü bahane ederek kadrolarına kattılar. Buna sessiz kalacak değiliz. Beşiktaş ya istediğimiz bedeli ödeyecek ya da Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan çıkacak kararı bekleyeceğiz.