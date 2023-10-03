Basın toplantısında Zaha'yı kızdıran soru! Manchester United - Galatasaray maçı öncesi konuştu...

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Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, teknik direktör Okan Buruk'la Şampiyonlar Ligi'ndeki dev Manchester United maçı öncesinde konuştu.

Hocasının istediği her pozisyonda oynayabileceğinin altını çizen yıldız, kariyerinde nereye varmak istiyorsa orada olduğunu vurguladı.

Zaha'nın Manchester United maçına yönelik açıklamaları:

"Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Manchester United için daha önce oynadım. 10 yıl sonra bugün 30 yaşındayım. Galatasaray'a geldim. Hocamızın da yardımıyla çok deneyimli bir takım haline geldik. Bizim de onların canını yakacak kalitede oyuncular var. Hep birlikte bu maça hazırız.",

"Sol kanadı tercih ediyorum ama hocam nerede isterse orada oynarım"

"Ben sol kanadı daha çok tercih ediyorum ama hocam nerede isterse orada oynarım. Benim için hiçbir sorun yok. Manchester United'dan ayrıldığıma hiç pişman olmadım, dürüst olacağım. Manchester United'la Crystal Palace'tayken sadece normal bir lig maçı oynadık. O zaman oynadığımda tabii ki bir geçmişim vardı burayla ilgili ama Palace'daki sadece bir lig maçıydı. Her maça bir iş gibi baktım."

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"Herhangi bir rahatsızlık hissediyor gibi görünüyor muyum?"

'Manchester United’da olanlar seni rahatsız ediyor mu?' sorusuna Zaha'nın cevabı şu şekilde oldu: 'Yüzüme baktığınız zaman herhangi bir rahatsızlık hissediyor gibi görünüyor muyum? Nereye varmak istiyorsam orası için mücadele ettim ve bugün buradayım.'

"Galatasaray maçlarını izlediniz mi bilmiyorum ama..."

'Old Trafford'da birçok maç yaptın. Takım arkadaşlarına bununla ilgili bir ipucu verdin mi?' sorusuna ise, 'Hayır. Açıkçası vermedim. Siz daha önce Galatasaray maçlarını izlediniz mi bilmiyorum ama duyabileceğiniz en yüksek gürültü oradadır. Ben arkadaşlarımla United hakkında değil, bizim yapacaklarımızla ilgili konuşuyorum' dedi.