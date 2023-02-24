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Basel-Trabzonspor maçında tartışılan karar! Mateu Lahoz penaltıyı iptal etti

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#Trabzonspor#Basel#Konferans Ligi
Basel-Trabzonspor maçında tartışılan karar Mateu Lahoz penaltıyı iptal etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 00:23

Trabzonspor, Basel deplasmanında ikinci kez penaltı kazanırken hakem Mateu Lahoz, VAR incelemesinin ardından kararını iptal etti.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'e konuk olduğu ve 2-0 mağlup olduğu maçta iki kez penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Maxi Gomez, kaleci Marwin Hitz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.

Lahoz, gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izledi. İspanyol hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

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AYAĞI KAYDI, KAÇIRDI

Trabzonspor, 27. dakikada kazanılan penaltıyı da Bakasetas ile gole çevirememişti. Yunan yıldız, destek ayağının kayması sebebiyle penaltıyı dışarıya attı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Ayrıca 61. dakikada pasla kullanılan korner sonrası Doğucan'ın ortasında Stefano Denswil kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çekilen ofsayt çizgisi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Basel-Trabzonspor maçında tartışılan karar Mateu Lahoz penaltıyı iptal etti

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#Trabzonspor#Basel#Konferans Ligi

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