Başarıyı öğreten sultanlar

Başak KOÇ - Hollanda’yı harika oyun ve net skorla geçerek Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ı yürekten kutluyorum. Tebessüm sebebimiz oldular. 1963’ten bu yana mücadele ettiğimiz Avrupa arenasında 15. kez yer alırken, son 3 şampiyonada kürsüye çıkma başarısı gösteren takımımızla ne kadar gurur duysak az. Toplam karnemiz; 2 gümüş ve 3 bronz olarak kayıtlara geçerken hasret duyduğumuz şampiyonluk için de meydan okuyuşumuz yine devam edecek. Gelecek hafızamızı çekici hayallere teslim ettiler, ne mutlu!

PIRIL PIRIL BİR TAKIM

Voleyboldan öte sahada milyonların bağrına bastığı pırıl pırıl bir ekip var. Samsun’dan öğretmen kızı Simge, Kütahya’dan polis evladı Hande, Balıkesir’den kuruyemiş dükkanı işleten esnafın kızı Ebrar ve daha nicesi...

Kısaca sahada Türkiye var. Biz varız. Evimizden, ailemizden hayatını sporla güzelleştiren ve etki alanını Türkiye’nin de sınırlarını aştıran bir ekip var. İyi ki var! Kısacası HER YERDE VOLEYBOL var.

Atılan her servis, karşılanan her manşet, vurulan her smaç, çıkartılan her top, yapılan her blok, alınan her sayı... Başarı yazılımımızı her turnuvada güncelleyen, nasıl başarılı olunabileceğini gösteren, ülke sınırları dışında da kredi notumuzu yükselten, başarılı olmanın öğrenilebilir olduğunu 7’den 70’e ispatlayan bu güzel ekibe sonsuz teşekkürlerimizle.

