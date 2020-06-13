Başakşehirli Edin Visca ve Mert Günok'tan şampiyonluk sözleri

Visca iyi oynadıklarını belirterek, "Tekrar sahaya döndük, kazandık. Hak ettik 3 puanı. Şampiyon olmak istiyoruz, tek maç tek maç gideceğiz. Alanya iyi takım, bunu biliyoruz. 5-6 net pozisyonumuz vardı, 3 puanı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu hedeflediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "9 sezon geçti. Bu sene inşallah şampiyonluk olacak. Avrupa'da da iyi gidiyoruz. Ben Başakşehir ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu hafta kazandık, Ankaragücü maçına bakacağız" dedi.

MERT GÜNOK: ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ

Maçı değerlendiren Mert Günok ise "Hem tecrübeli hem disiplinli bir takımız. Bugün de hazır olduğumuzu gösterdik, bugün sahada diri bir takım vardı. Takım olarak kurulduğumuzdan bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisinde yer aldık, artık zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu sezon şampiyon olmayı çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

İRFAN CAN: KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDUK

İrfan Can Kahveci de "Bu arayı takım olarak çok iyi değerlendirdik, müthiş çalıştık. Bugün kazanmayı çok istiyorduk ve kazandık. Bizim takımımızda çok tecrübeli futbolcular var ve onların da katkısıyla sanki hiç bu kadar uzun ara olmamış gibi devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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