Başakşehir'in yeni forması su altında tanıtıldı

Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı organizasyonda, turuncu-lacivertli takımın "su" temalı turkuaz renkli yeni sezon formaları, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in üzerinde görücüye çıktı.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da yer aldığı organizasyonda İstanbul Boğazı'nda dalış gerçekleştiren Şahika Ercümen, turuncu-lacivertli takımın alternatif formasıyla su altında görüntü verdi.



Organizasyonda konuşan Göksel Gümüşdağ, dünyada ilk kez bir kulübün su altında forma tanıtımı yaptığını belirterek, "Bugün burada yeni sezon formamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bizim için çok farklı ve anlamlı bir gün. Bizim için büyük bir gurur olan milli sporcumuz Şahika Hanım'ı burada izleyince daha büyük heyecan duyduk. Şahika Hanım'a bize bu organizasyonda destek verdiği için teşekkür ediyorum. İlk kez bir kulübün su altında forma tanıtımı yapılıyor. Dünyada bunun bir örneği de olmamış." ifadelerini kullandı.



Gümüşdağ, geçen sezon "doğa" temasıyla yola çıktıklarını ve alternatif formalarının yeşil olduğunu hatırlatarak, "Bu sene de temamız su. Amacımız üçüncü formamızla suya dikkati çekmek. Dünyada suyun önemi gün geçtikçe artıyor. Kuraklığın hızla arttığı bu dönemde suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedik. Geçen yıl yeşil formamızla uluslararası ekoturizm ödülünü almıştık. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliğinde de finale kaldık. Sanırım 7 Eylül'de de onu olacağız." diye konuştu.



Türkiye'de büyük bir kuraklık yaşandığına dikkati çeken Gümüşdağ, şunları kaydetti:



"Raporlara göre ülkemizin neredeyse yarısı olağanüstü kurak. Kuraklığı engellemenin en önemli yolu suyun israfını önlemektir. Dolayısıyla kuraklık artarak devam ederse su kesintilerini daha çok yaşayacağız. Sel, hortum, fırtına gibi olayların ana nedeni de kuraklık. Örneklerine baktığımızda son 60 yılda 70'e yakın göl kurumuş. Daha net ifade etmem gerekirse kuruyan göllerin toplam büyüklüğü Marmara Denizi'nin yüz ölçümünden daha büyük. Çok tehlikeli bir şey. Türkiye'nin kuruyan göllerine, kuraklığa, su tasarrufuna dikkati çekmek için takımımız bu sezon su temalı formasıyla sahada olacak."



Şahika Ercümen de organizasyonu çok anlamlı bulduğunu vurgulayarak, "Aslında dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Önce Türkiye Şampiyonası, ardından da dünya şampiyonamız var. Bugün buraya gelme sebebim çok özel bir etkinlik olması. Bir futbol kulübünün sudaki yaşama, suya dikkat çekmesi çok çok anlamlı. En büyük amacı suları, sudaki canlıları, doğayı korumak olan milli sporcu olarak böyle bir etkinliğin yüzü olmak, böyle bir etkinlikte buluşmak benim için ayrı bir gurur. Böyle güzel bir formanın tüm sezon boyunca bu amaçlara dikkati çekecek olması çok çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.





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