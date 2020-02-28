Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu. Danimarka temsilcisini yakından tanıyalım...

Danimarka Ligi'nin son şampiyonu Kopenhag, şu anda 22. haftası sona eren ligde lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano'nun bulunduğu grupta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2. olarak çıktı. Son 32 turunda İskoçya şampiyonu Celtic ile eşleşen Kopenhag, 1-1 ve 3-1'lik skorlarla Celtic'i kupa dışına itti.

TRABZONSPOR'DAN TANIDIK...

Danimarka temsilcisinin en golcü oyuncusu ise çok tanıdık bir isim... Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Dame N'Doye, Kopenhag'ın gol yükünü çekiyor. 35 yaşındaki fubolcu, bu sezon attığı 8 golle takımının en golcüsü durumunda.

Toplam piyasa değeri 47.5 milyon euro olan Kopenhag'ın bonservis değeri en yüksek oyuncusu ise Viktor Fischer. Şu anda sakatlığı bulunan Danimarkalı yıldızın Başakşehir ile oynanacak maçlara yetişmesi bekleniyor.

Mikkel Kaufmann ve Zeca, Dame N'Doye dışında dikkat edilmesi gereken oyuncular olarak ön plana çıkıyor.

GALATASARAY'IN KUPA KAZANDIĞI STAT...

Kopenhag'ın maçlarını oynadığı Parken Stadyumu, 2000 yılında Galatasaray ve Arsenal arasında oynanan UEFA Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı. Galatasaray, o finalde Arsenal'i mağlup etmiş ve tarihte bir Avrupa kupası kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Galatasaray, Parken Stadyumu'nda kazandığı bu kupayla hala Avrupa kupası kazanan tek takım olma özelliğini koruyor.