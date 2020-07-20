MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir'in şampiyonluğu sonrası Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk mesajı
GeriFutbol Başakşehir'in şampiyonluğu sonrası Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.07.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Başakşehir'in şampiyonluğu sonrası Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'in şampiyonluğu sonrası Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk mesajı
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'i şampiyon bitiren Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'u kutladı.

Sosyal medyadan Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Gomis, şu sözleri kullandı:

"Sevgili dostum Okan hocayı bu üstün başarısından dolayı kutluyorum. Hoca olarak ilk şampiyonluğunun tarif edilemez bir his olduğuna eminim. Bunu hak ettin. Ve daha nicelerini kazanacağına eminim. Şampiyonluğunun keyfini çıkar dostum"

Başakşehirin şampiyonluğu sonrası Bafetimbi Gomisten Okan Buruk mesajı

Başakşehirin şampiyonluğu sonrası Bafetimbi Gomisten Okan Buruk mesajı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle