Başakşehir'in rakibinin belli olacağı eşleşmede ilk maçı Isloch Minsk kazandı

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UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk ayak mücadelesi, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 23 maç yapıldı.
RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazandı.
Rövanş karşılaşmalarının 17-18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta bugün alınan sonuçlar şöyle:
Siauliai-Levadia: 0-2
Malisheva-Buducnost Podgorica: 1-0
Aktobe-Sarajevo: 0-1
Leipaja-Vikingur: 1-1
NK Bravo-Connah's Quay: 0-1
Noah-Shkendija: 2-0
Magpies-Derry City: 2-0
Atletic Escaldes-Diddeleng: 0-1
Kalev-Urartu: 1-2
Floriana-Tre Penne: 3-1
Torpedo-Milsami: 2-4
Torpedo Kutaisi-Tirana: 1-1
UNA Strassen-Kuopion: 0-0
VPS-Zalgiris Vilnius: 1-2
Caernarfon-Crusaders: 2-0
Bala-Paide: 1-2
Partizani-Marsaxlokk: 1-1
Tikves-Breidablik: 3-2
La Fiorita-Isloch: 0-1
Shelbourne-St.Joseph's: 2-1
Mornar-Dinamo Tiflis: 2-1
Stjarnan-Linfield: 2-0
Valur-Vllaznia: 2-2