Başakşehir’in Pierre Webo için attığı tweet rekor kırdı
Başakşehir’in ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo için attığı tweet, Türkiye’de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu.
PSG maçında Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Webo’ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.
UEFA’nın sloganlarından olan ‘No To Racism. Respect’ (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, 100 milyon görüntülenmenin üzerine çıktı.
Tweet, şu ana kadar 571 bin beğeni ve 229 bin retweet aldı.
✊🏻✊🏿 NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
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