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GeriFutbol Başakşehir’in Pierre Webo için attığı tweet rekor kırdı
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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Başakşehir’in Pierre Webo için attığı tweet rekor kırdı

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Başakşehir’in ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo için attığı tweet, Türkiye’de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu.

PSG maçında Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Webo’ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.

UEFA’nın sloganlarından olan ‘No To Racism. Respect’ (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, 100 milyon görüntülenmenin üzerine çıktı.

Tweet, şu ana kadar 571 bin beğeni ve 229 bin retweet aldı.

Başakşehir’in Pierre Webo için attığı tweet rekor kırdı

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