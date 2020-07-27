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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 18:26,Son Güncelleme:

Başakşehir'in kupasını böyle getirdiler

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Başakşehir'in kupasını böyle getirdiler
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Süper Lig'in 2019-20 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupasına kavuştu. Başakşehir'e kupası, Getir ekibi tarafından teslim edildi.

Medipol Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğunu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kutladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, şampiyonluk kupası getirme sponsoru "Getir" oldu. Medipol Başakşehir'e kupası, kullanıcılarına 5 yıldır mutluluk taşıyan Getir ekibi tarafından teslim edildi.

Göksel Gümüşdağ: 'Bu takım imkansıza inanmadı imkansızı başardı'Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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STADA 'Bİ MUTLULUK' GELDİ
İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Bodrum'daki kullanıcılarına bin 500'ün üzerinde ürünü, 7 gün, gece gündüz, dakikalar içinde ulaştıran Getir, bu defa da turuncu-laciverte gönül veren taraftarlara şampiyonluk kupası ile 'bi mutluluk' getirdi. 

Şampiyonluğa adını yazdıran Medipol Başakşehir'in kupa töreni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, taraftarların da katılımıyla gerçekleştirildi. Hande Yener, Serdar Ortaç, Fettah Can ve Murat Dalkılıç'ın sahne aldığı törende oyuncular, yöneticiler ve taraftarlar keyifli anlar yaşadı.

Başakşehirin kupasını böyle getirdiler

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