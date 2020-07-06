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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Başakşehir'in konuğu Denizlispor! Tek eksik Epureanu...

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Başakşehir'in konuğu Denizlispor! Tek eksik Epureanu...
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Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi.

- Tek eksik

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a forma vermesi bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, kart cezaları sona eren Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic ise bu mücadelede forma giyebilecek.

- Crivelli sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde takımının 32. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

 

Başakşehirin konuğu Denizlispor Tek eksik Epureanu...

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